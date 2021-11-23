Патрушев: Запад травит людей собаками на польской границе

Основное бремя заботы о беженцах взяла на себя Белоруссия

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил в интервью "Аргументам и фактам", что в ситуации на белорусско-польской границе Запад забыл о политике мультикультурализма и декларируемых правах человека.

"Мигрантов на польской границе травят собаками, бесчеловечно поливают из водометов и отгораживают колючей проволокой, стреляют поверх голов, поднимают в воздух вертолеты, чтобы потоками воздуха разметать палатки", - отметил секретарь Совбеза.

Он добавил, что сегодня количество скопившихся на границе мигрантов колеблется в пределах 2,5-3 тысяч человек. При этом их число может расти, среди них есть дети и беременные женщины.

"Основное бремя заботы о них взяла на себя Белоруссия. Людей кормят, обогревают, решают вопросы с временным размещением, оказывают медицинскую помощь", - заметил Патрушев.

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