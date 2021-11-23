Владимир Путин встретился с лидером Палестины

Стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 ноября, принял в Сочи лидера Палестины Махмуда Аббаса.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего взаимодействия и ближневосточную проблематику с учетом предпринимаемых Россией усилий по палестино-израильскому урегулированию.

Путин подчеркнул неизменность позиции Москвы: эта проблема должна решаться в соответствии с ранее принятыми решениями на уровне Совбеза ООН на справедливой основе, которая учитывает интересы всех людей, которые проживают в этом регионе, на основе двух независимых государств.

Аббас в ответ заявил, что его государство ценит позицию России по отношению к палестинцам и ее роль в региональном урегулировании.

Владимир Путин также отметил, что пандемия коронавируса вызвала сбой в работе межгосударственной правительственной комиссии. Он призвал вновь выстраивать эту работу как можно быстрее.

Вместе с тем, несмотря на озвученные трудности, взаимный товарооборот в 2020 году увеличился более чем на 30%, цитирует президента России пресс-служба Кремля.

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