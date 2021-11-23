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Бастрыкин предложил отменить ЕГЭ

14:58
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Глава СК считает ЕГЭ пыткой для молодежи

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил в ходе выступления на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека", что в России следует возродить советскую систему образования, так как она была лучшей в мире.
Рособрнадзор назвал причину нежелания отменять ЕГЭ

"Отменить ЕГЭ. Это просто пытка какая-то для молодежи", - добавил председатель СК (цитата по РИА "Новости").

Вместе с тем в Рособрнадзоре считают, что полный отказ от ЕГЭ может привести к снижению качества образования. Экзамен, уточняют в ведомстве, востребован как эффективный механизм отбора.

В июле глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство не обсуждает предложения об отмене ЕГЭ. При этом он выразил готовность выслушать конструктивную критику и предложения.

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