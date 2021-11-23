Бастрыкин предложил отменить ЕГЭ

Глава СК считает ЕГЭ пыткой для молодежи
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил в ходе выступления на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека", что в России следует возродить советскую систему образования, так как она была лучшей в мире.
"Отменить ЕГЭ. Это просто пытка какая-то для молодежи", - добавил председатель СК (цитата по РИА "Новости").
Вместе с тем в Рособрнадзоре считают, что полный отказ от ЕГЭ может привести к снижению качества образования. Экзамен, уточняют в ведомстве, востребован как эффективный механизм отбора.
В июле глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство не обсуждает предложения об отмене ЕГЭ. При этом он выразил готовность выслушать конструктивную критику и предложения.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram