Бастрыкин предложил отменить ЕГЭ

Глава СК считает ЕГЭ пыткой для молодежи

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил в ходе выступления на конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека", что в России следует возродить советскую систему образования, так как она была лучшей в мире.

"Отменить ЕГЭ. Это просто пытка какая-то для молодежи", - добавил председатель СК (цитата по РИА "Новости").

Вместе с тем в Рособрнадзоре считают, что полный отказ от ЕГЭ может привести к снижению качества образования. Экзамен, уточняют в ведомстве, востребован как эффективный механизм отбора.

В июле глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ведомство не обсуждает предложения об отмене ЕГЭ. При этом он выразил готовность выслушать конструктивную критику и предложения.

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