В Италии требуют отставки сенатора за твит о России

В его словах усмотрели "отход от линии приверженности европейской интеграции"

Как пишет во вторник газета La Repubblica, члены правящей коалиции Италии из Демократической партии требуют отставки сенатора Вито Петрочелли с поста главы комиссии по иностранным делам.

Поводом для критики стало сообщение Петрочелли в Twitter о развернувшейся вокруг La Repubblica полемике. Прежде официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила в социальных сетях главному редактору издания на статью "о гибридной войне России против Запада". Спикер внешнеполитического ведомства назвала публикацию "наглой ложью".

Петрочелли же написал в Twitter: "Может ли главный редактор La Repubblica Маурицио Молинари вбивать клин в отношения Италии и России?"

В этих словах усмотрели "отход от линии приверженности европейской и североатлантической интеграции".

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