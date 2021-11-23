В ФМБА назвали дефицитную медицинскую специальность

В государственных и частных учреждениях не хватает клинических психологов

В государственных и частных учреждениях здравоохранения России отмечен дефицит клинических психологов. Об этом рассказала заведующая кафедрой инновационного медицинского менеджмента Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России, кандидат медицинских наук, доцент Анастасия Конаныхина.

Эксперт указала, что оказание психологической поддержки пациентам предусмотрено стандартами и порядками оказания медицинской помощи по многим профилям, поэтому в утверждаемых Минздравом документах все чаще предписывается необходимость наличия в штате медицинской организации клинического психолога.

Отсутствие психологической консультации может существенно повлиять на общую оценку качества оказанной медпомощи, поэтому клинические психологи с каждым годом становятся все более востребованы как в государственных, так и в частных медорганизациях.

Врачи такой специальности необходимы для оказания паллиативной помощи, медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения, онкологическими заболеваниями, тяжелыми патологиями.

При этом отличие клинического психолога от психиатра, который работает с конкретными психическими заболеваниями, в оказании общей психологической помощи населению, проведении нейропсихологической и патопсихологической оценки человеческой личности, цитирует Конаныхину АГН "Москва".

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова дала регионам поручение проанализировать дефицит медиков. Кроме того, регионы должны проанализировать эффективность программ по привлечению медицинских работников.

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