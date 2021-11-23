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В ФМБА назвали дефицитную медицинскую специальность

15:09
  • вторник
  • 23 ноября 2021

В государственных и частных учреждениях не хватает клинических психологов

В государственных и частных учреждениях здравоохранения России отмечен дефицит клинических психологов. Об этом рассказала заведующая кафедрой инновационного медицинского менеджмента Академии постдипломного образования ФНКЦ ФМБА России, кандидат медицинских наук, доцент Анастасия Конаныхина.
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Эксперт указала, что оказание психологической поддержки пациентам предусмотрено стандартами и порядками оказания медицинской помощи по многим профилям, поэтому в утверждаемых Минздравом документах все чаще предписывается необходимость наличия в штате медицинской организации клинического психолога.

Отсутствие психологической консультации может существенно повлиять на общую оценку качества оказанной медпомощи, поэтому клинические психологи с каждым годом становятся все более востребованы как в государственных, так и в частных медорганизациях.

Врачи такой специальности необходимы для оказания паллиативной помощи, медицинской помощи пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения, онкологическими заболеваниями, тяжелыми патологиями.

При этом отличие клинического психолога от психиатра, который работает с конкретными психическими заболеваниями, в оказании общей психологической помощи населению, проведении нейропсихологической и патопсихологической оценки человеческой личности, цитирует Конаныхину АГН "Москва".

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова дала регионам поручение проанализировать дефицит медиков. Кроме того, регионы должны проанализировать эффективность программ по привлечению медицинских работников.

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