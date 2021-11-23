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Собянин расширил меры поддержки столичной промышленности

15:02
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Объем поддержки рассчитают из процентной ставки по кредитному договору

Мэр Москвы Сергей Собянин своим постановление расширил меры поддержки промышленных предприятий, сообщила во вторник по итогам заседания президиума столичного правительства пресс-служба мэра.
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"Правительство Москвы приняло решение о предоставлении промышленным предприятиям дополнительных мер финансовой поддержки для компенсации затрат на приобретение оборудования и (или) прав на результаты интеллектуальной деятельности. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы", - сказано в сообщении.

Предприятия в рамках новой программы поддержки смогут компенсировать часть затрат на уплату процентов по взятым с целью покупки нового оборудования кредитам. Речь идет в том числе о таможенном оформлении, транспортировке, монтаже и пусконаладке, а также исключительных и неисключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности.

Объем поддержки рассчитают из процентной ставки по кредитному договору, но не более размера ключевой ставки ЦБ (7,5%). Суммарный объем не может превышать 100 миллионов рублей в год.

Новая программа финансовой поддержки позволит возмещать затраты на более раннем этапе закупки, монтажа и пуска-наладки оборудования. Согласно оценкам экспертов, один предоставленный предприятиям рубль позволит привлечь в экономику города более 10 рублей инвестиций.

Оператором программы определен Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Соглашения заключены с семью крупными кредитными организациями, в том числе со Сбербанком, ВТБ и "Газпромбанком".

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