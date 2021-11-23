США провалили попытку убедить Европу в российской угрозе

В историю о нападении на Украину поверили не все страны

Попытка США убедить Европу в подготовке Россией вторжения на Украину провалились. Некоторые европейские страны в историю Вашингтона не поверили, пишет газета The Wall Street Journal.

Какие именно страны не удалось убедить Соединенным Штатам не уточняется. Остальные же, по версии издания, укрепились в понимании серьезного характера наращивания российских сил.

"Новая информация… укрепила понимание европейскими столицами серьезного характера наращивания сил России, сообщили два европейских дипломата. Однако некоторые страны не убеждены в том, что Россия планирует наступление на Украину", - говорится в статье.

Издание сообщает со ссылкой на источники, что передача этой информации должна была повысить уровень обеспокоенности европейцев в отношении Москвы. Поскольку аналитики западных разведок не уверены в своих оценках "настоящих намерений Кремля", настороженность европейских столиц ослабла.

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