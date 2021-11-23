Собянин предоставил льготы инвестпроекту по созданию технопарка "Курский" в ЦАО

Таким образом, в настоящее время в Москве создано 46 технопарков

Мэр Москвы Сергей Собянин предоставил льготы инвестпроекту по созданию технопарка рядом с Курским вокзалом. Об этом во вторник, 23 ноября, рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

Правительство Москвы присвоило статус инвестиционного приоритетного проекта проекту по созданию технопарка "Курский". Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Статус инвестиционного приоритетного проекта позволит снизить нагрузку по региональным налогам примерно на 25%. В частности, ставка налога на прибыль, зачисляемая в городской бюджет, будет уменьшена до 13,5% вместо стандартных 17%, обнулена ставка налога на имущество, на 99% снижена арендная плата за землю.

Технопарк "Курский" будет создан в районе Курского вокзала на земельном участке площадью 0,7 га по адресу: ул. Верхняя Сыромятническая, д. 7, стр. 1 и 10. Ранее по данному адресу был расположен Московский насосный завод, основанный в 1934 году (в 1985 году основные мощности завода были переведены в Московскую область, до 2000 года работал инструментальный цех).

Для размещения технопарка планируется строительство нового корпуса площадью 25,3 тыс. кв. м, в котором будут созданы "чистые" комнаты, центр прототипирования, коворкинг и лектории. Технопарк будет предназначен для размещения компаний, специализирующихся на проведении научных исследований и разработок, в том числе в сфере фармакологии, химической промышленности и IT.

Ожидается, что в технопарке "Курский" будет создано не менее 190 рабочих мест. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 1,6 млрд руб.

Таким образом, в настоящее время в Москве создано 46 технопарков (включая шесть инвестиционных приоритетных проектов по созданию технопарков) общей площадью более 2,4 млн кв. м. В них работают свыше 2 тыс. высокотехнологичных компаний, создано свыше 68 тыс. рабочих мест.

Объем инвестиций в развитие московских технопарков в 2016-2020 года составил более 53,6 млрд руб. На 1 руб. налоговых льгот со стороны города приходится 8 руб. частных инвестиций.

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