"Бабушку положили в реанимацию": внучка рассказала о состоянии Светличной

Актрисе разрешено общаться только с врачами

Актриса Светлана Светличная вновь госпитализирована. Об этом сообщила Мария Ивашова, внучка 81-летней звезды советского кино.

По утверждению родственницы, ее бабушка находится в реанимации. Общаться Светличной разрешено лишь с медиками, а связаться с ней по телефону сейчас невозможно.

Ивашова сообщила, что актриса почувствовала недомогание после истории с исчезновением. Тогда актриса долгое время не выходила на связь с семьей, а позднее ее нашли на ТВ-съемках.

"Дверь никто не открыл. Оказалось, что бабушка обратилась к консьержу, вызвала скорую, согласилась на госпитализацию. Ее положили в нейрохирургическую реанимацию, а там нет мобильных телефонов. Можно общаться только с лечащим врачом", — сказала внучка актрисы в эфире шоу "Пусть говорят".

В этом году актриса Светлана Светличная пережила уже несколько госпитализаций. Ранее она жаловалась, что проблемы со здоровьем начались после того, как на нее уронили осветительный прибор во время съемок.

Смотрите видео "Таинственное исчезновение Светланы Светличной: хронология событий"

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