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В Думу внесли проект, увеличивающий штраф для зацеперов

15:18
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Со 100 рублей до 4 тысяч рублей

В Государственную думу внесли законопроект за авторством группы депутатов от "Единой России" об увеличении штрафа за противоправный проезд снаружи поездов - со 100 рублей до 4 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба "ЕР".
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Как отметил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, проблема стоит очень остро, дети и подростки получают травмы.

"Смысл увеличения штрафов в том, чтобы, во-первых, сами правоохранители более пристально реагировали на факты нарушений, а штраф перекрывал как минимум судебные издержки, соответственно, родители после получения таких штрафов были внимательнее, разъясняли, почему так нельзя делать", - уточнил он.

Правительство дало на законопроект положительный отзыв.

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