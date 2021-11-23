ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рост числа резервистов в российской армии получил объяснение

15:37
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Наращивание числа резервистов носит плановый характер

Постепенное плановое наращивание мобилизационного резерва в российской армии связано с большим количеством современной техники в Вооруженных силах. Об этом во вторник, 23 ноября, рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Российские военные начали патрулировать линию разграничения на востоке Сирии

Накануне руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов обвинил Россию в подготовке к нападению на Украину. Источники также утверждали, что Москва призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе".

Однако источник в России опроверг эти слухи и назвал данную информацию не соответствующей действительности.

Число резервистов действительно увеличится, как и сообщало Минобороны России, но это будет поэтапный плановый процесс в течение ближайших нескольких лет. Его причина – увеличившиеся номенклатура и количество новых образцов вооружений и военной техники в армии (более 71%). Новое оружие требует большего количества квалифицированного персонала, цитирует источник РИА Новости.

Ранее стало известно, что российская армия начнет получать новейшую российскую зенитную системы ПВО-ПРО С-500 до конца 2021 года. При этом вывод зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" на внешний рынок ожидается в ближайшие несколько лет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Военнослужащий армии России
Военнослужащий армии России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.