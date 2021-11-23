Рост числа резервистов в российской армии получил объяснение

Наращивание числа резервистов носит плановый характер

Постепенное плановое наращивание мобилизационного резерва в российской армии связано с большим количеством современной техники в Вооруженных силах. Об этом во вторник, 23 ноября, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Накануне руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов обвинил Россию в подготовке к нападению на Украину. Источники также утверждали, что Москва призвала "десятки тысяч" резервистов в "беспрецедентном для постсоветских времен масштабе".

Однако источник в России опроверг эти слухи и назвал данную информацию не соответствующей действительности.

Число резервистов действительно увеличится, как и сообщало Минобороны России, но это будет поэтапный плановый процесс в течение ближайших нескольких лет. Его причина – увеличившиеся номенклатура и количество новых образцов вооружений и военной техники в армии (более 71%). Новое оружие требует большего количества квалифицированного персонала, цитирует источник РИА Новости.

Ранее стало известно, что российская армия начнет получать новейшую российскую зенитную системы ПВО-ПРО С-500 до конца 2021 года. При этом вывод зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" на внешний рынок ожидается в ближайшие несколько лет.

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