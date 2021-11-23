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Пекин пригрозил Вильнюсу "прихлопнуть Литву как муху"

15:35
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Однако спешить с наказанием Китай не будет

Оказывать повышенное внимание Литве из-за действий Вильнюса Китаю не стоит. Тем более, что Поднебесная может в любой момент "прихлопнуть" эту страну, "как муху". Так в Пекине прокомментировали открытие представительства Тайваня в Вильнюсе.
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"Литва — это просто клоун, изображающий храбрость и лояльность. Несомненно, Китай нанесет ей серьезный ущерб, но мы не должны концентрироваться на борьбе с таким маленьким государством…", — пишет в редакционной статье издание Global Times.

Авторы статьи отмечают, что Китаю надо уделить больше внимания тем, кто стоит за Литвой – Евросоюзу и США. Что же касается Вильнюса, то Пекин может не спеша решать, как его наказать. Наказание заставит Литву почувствовать ущерб и продемонстрирует ей статус Китая как великой державы. Ранее КНР понизила уровень дипотношений с Литвой из-за открытия представительства Тайваня в Вильнюсе. В августе Китай отозвал своего посла.

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