Пекин пригрозил Вильнюсу "прихлопнуть Литву как муху"

Однако спешить с наказанием Китай не будет

Оказывать повышенное внимание Литве из-за действий Вильнюса Китаю не стоит. Тем более, что Поднебесная может в любой момент "прихлопнуть" эту страну, "как муху". Так в Пекине прокомментировали открытие представительства Тайваня в Вильнюсе.

"Литва — это просто клоун, изображающий храбрость и лояльность. Несомненно, Китай нанесет ей серьезный ущерб, но мы не должны концентрироваться на борьбе с таким маленьким государством…", — пишет в редакционной статье издание Global Times.

Авторы статьи отмечают, что Китаю надо уделить больше внимания тем, кто стоит за Литвой – Евросоюзу и США. Что же касается Вильнюса, то Пекин может не спеша решать, как его наказать. Наказание заставит Литву почувствовать ущерб и продемонстрирует ей статус Китая как великой державы. Ранее КНР понизила уровень дипотношений с Литвой из-за открытия представительства Тайваня в Вильнюсе. В августе Китай отозвал своего посла.

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