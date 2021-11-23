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Юрий Лоза отсудил у "Первого канала" миллион рублей

15:32
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Изначально исполнитель требовал 5 миллионов

Мосгорсуд взыскал с "Первого канала" 1 миллиона рублей по иску певца Юрия Лозы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
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"Суд удовлетворил требования истца частично, постановил взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 1 млн рублей и судебные расходы, в остальной части - отказать", - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Лоза подал иск к "Первому каналу" с требованием запретить транслировать на шоу "Голос" его песню "Плот". Изначально исполнитель требовал 5 миллионов рублей компенсации, позднее уменьшил сумму до 4 миллионов.

Истец указал, что ответчик испортил произведение автора, создав неприемлемую для создателя версию оригинала. При этом в словах ведущих Лоза услышал непристойную иронию и распространение недостоверной информации из его биографии.

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