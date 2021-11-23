"Как на иконе": Хромченко поразила фанатов архивной фотографией

Телеведущая Эвелина Хромченко опубликовала архивную фотографию с сыном Артемием. Снимок появился в Instagram журналистки.

"День сыновей. Я люблю тебя, сынок!" — подписала кадр Хромченко, которая в начале года отметила 50-летие.

Подписчики не сразу узнали модного эксперта на фото:

— Я вас не узнала. Милота дня.

— Как на иконе.

— Сынок тут больше на Эвелину похож, чем она сама.

— Никогда не думала, что вы были шатенкой.