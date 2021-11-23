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"Как на иконе": Хромченко поразила фанатов архивной фотографией

15:47
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Телеведущая показала себя с темными волосами

Телеведущая Эвелина Хромченко опубликовала архивную фотографию с сыном Артемием. Снимок появился в Instagram журналистки.

"День сыновей. Я люблю тебя, сынок!" — подписала кадр Хромченко, которая в начале года отметила 50-летие.

Подписчики не сразу узнали модного эксперта на фото:

— Я вас не узнала. Милота дня.

— Как на иконе.

— Сынок тут больше на Эвелину похож, чем она сама.

— Никогда не думала, что вы были шатенкой.

Эвелина Хромченко — журналистка, модный эксперт и бессменная ведущая передачи "Модный приговор". В 1996 году у нее родился сын Артемий.

 
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