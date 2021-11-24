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Гороскоп на сегодня, 24 ноября, для всех знаков зодиака

00:01
  • среда
  • 24 ноября 2021

Тельцам захочется творить, а Дев ждет благоприятное время

Гороскоп на сегодня, 24 ноября, составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

Овны

Отличный день для творческих инициатив, работы с психологом, проведения духовных практик. Займитесь своим ментальным здоровьем, ведь в последнее время оно явно не в порядке.

Тельцы

Сегодня вам захочется творить, создавать контент, любоваться пейзажами и наслаждаться общением с интересными людьми. Соглашайтесь на всё, что приносит вам хотя бы временное счастье.

Близнецы

Сегодня желательно провести время за любимым делом: оно подарит вам долгожданное спокойствие. Пора расслабиться, ваши тело и разум слишком долго пребывали в напряжении.

Раки

День наполнится романтическими вибрациями. Возможно, вас позовут на свидание. Приготовьтесь к интересной встрече, которая докажет, что случайности неслучайны.

Львы

Наступает энергетически положительный период, который подскажет путь к заслуженному успеху. Будьте внимательны, тщательно продумывайте каждое действие и не бойтесь экспериментировать.

Девы

Вас ждёт благоприятное время, способное подарить приятные эмоции. Совсем скоро они конвертируются в позитивные воспоминания, которые станут ключевыми для гармонизации вашей души.

Весы

С самого утра вы мотивированы к осуществлению идей, давно вас захвативших. Только не предпринимайте слишком активных шагов: холостой Луне это не понравится.

Скорпионы

Заряд энергии, который вам подарит близкий человек, позволит продуктивно заниматься обучением или творчеством. Не откладывайте это на потом, ведь уже сейчас можно получить результаты.

Стрельцы

Если с раннего утра почувствуете себя неважно – останьтесь дома и посмотрите любимое кино. Скорее всего, вам просто не хватает впечатлений.

Козероги

День не подойдёт для решения сложных рабочих задач, но рутинные задания закрыть получится. Выполняйте их без спешки, получая эстетическое удовольствие от монотонного процесса.

Водолеи

Вас ждёт довольно негативный день, который заставит испытать несколько неприятных эмоций. Но вы должны их прожить, чтобы сбалансировать своё состояние. Без плохого нельзя распознать хорошее.

Рыбы

Сегодня все пойдёт как по маслу, планы будут сбываться легко, словно по велению волшебной палочки. А если что-то не срастется, это Вселенная выбирает для вас более интересные варианты развития событий.

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