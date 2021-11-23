"Спутник Лайт" зарегистрировали в Сан-Марино

Препарат одобрен в том числе в качестве бустирующей инъекции

Российская вакцина от коронавируса "Спутник Лайт" зарегистрирована в Сан-Марино, пишет ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.

"Препарат также одобрен в качестве бустирующей инъекции для всех вакцин, которые применяются в Сан-Марино", - уточнили в РФПИ.

"Спутник Лайт" - однокомпонентный препарат. Исследования подтвердили не только его высокую эффективность, но и безопасность. Большинство побочных эффектов, зафиксированных во время исследования, были легкими или умеренными, серьезных нежелательных побочных эффектов выявлено не было.

Ранее стало известно, что "Спутник Лайт" использовал для ревакцинации президент России Владимир Путин.

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