Опубликованы демоверсии заданий ОГЭ и ЕГЭ 2022 года

Экзамены пройдут в очном формате

Документы, определяющие структуру и содержание контрольных измерительных материалов Общего государственного и Единого государственного экзаменов 2022 года, опубликованы в интернете.

Материалы содержат кодификаторы проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования и элементов содержания для проведения экзаменов, спецификации контрольных измерительных материалов, демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов Единого государственного экзамена

Документы опубликовал на своем официальном сайте Федеральный институт педагогических измерений, который занимается исследованиями в области оценки качества образования.

Ранее в Госдуме предложили ввести обязательные экзамены по географии для учащихся девятых классов и по русской литературе для одиннадцатиклассников.

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