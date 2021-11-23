Опубликованы демоверсии заданий ОГЭ и ЕГЭ 2022 года

Экзамены пройдут в очном формате
Документы, определяющие структуру и содержание контрольных измерительных материалов Общего государственного и Единого государственного экзаменов 2022 года, опубликованы в интернете.
Материалы содержат кодификаторы проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования и элементов содержания для проведения экзаменов, спецификации контрольных измерительных материалов, демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов Единого государственного экзамена
Документы опубликовал на своем официальном сайте Федеральный институт педагогических измерений, который занимается исследованиями в области оценки качества образования.
Ранее в Госдуме предложили ввести обязательные экзамены по географии для учащихся девятых классов и по русской литературе для одиннадцатиклассников.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram