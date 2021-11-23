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В Крыму назвали цинизмом отказ Украины возобновить подачу воды

16:13
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Регион успешно преодолел последствия блокады

Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что возобновление подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу запрещено и невозможно. Ситуацию прокомментировал глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.
Назван организатор водной блокады Крыма

"Как ни скрипят зубами наши соседи, подкрепляя свои "переживания" о крымчанах блокадами и циничными заявлениями, все это делает нас только сильнее. Крым прекрасно преодолел последствия энергетической, транспортной, продовольственной блокад и активно развивается", - отметил он в беседе с РИА "Новости".

Последствия водной блокады Трофимов назвал масштабными и тяжелыми - прежде всего для экологии.

"Но и в этом направлении в Крыму сделано очень много", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, сейчас в Крыму разрабатывается система рационального водопользования, в ближайшие годы регион станет самодостаточным.

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