Турецкая лира вновь показывает рекордное падение

С начала года турецкая валюта девальвировалась на 70%
Во вторник турецкая лира в очередной раз побила рекорд своего падения, обесценившись по отношению к доллару до 13,5. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные биржевых торгов.
Уточняется, что с начала года турецкая валюта девальвировалась на 70%. В январе за доллар давали порядка 7,3 лир. Потеря стоимости за вторник составляет 15%.
Паритет доллар - евро остается на уровне 1,12 практически без изменений.
Ранее турецкий Центробанк в качестве меры по стабилизации обвала лиры понизил одну из ключевых ставок.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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