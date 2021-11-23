Турецкая лира вновь показывает рекордное падение

С начала года турецкая валюта девальвировалась на 70%

Во вторник турецкая лира в очередной раз побила рекорд своего падения, обесценившись по отношению к доллару до 13,5. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные биржевых торгов.

Уточняется, что с начала года турецкая валюта девальвировалась на 70%. В январе за доллар давали порядка 7,3 лир. Потеря стоимости за вторник составляет 15%.

Паритет доллар - евро остается на уровне 1,12 практически без изменений.

Ранее турецкий Центробанк в качестве меры по стабилизации обвала лиры понизил одну из ключевых ставок.

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