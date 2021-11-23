В парке "Белый лев" во Владивостоке показали новорожденных тигрят

Их мама - тигрица с непростой судьбой

В парке "Белый лев" во Владивостоке впервые показали новорожденных тигрят. Их мама - красавица Алекса - тигрица с непростой судьбой. Её спасли из передвижного зоопарка. У хищницы были серьёзные проблемы со здоровьем, но ветеринары ее выходили, и вот теперь она принесла потомство.

Подробности смотрите в репортаже дальневосточного корреспондента "ТВ Центра" Ольги Скрипниковой.

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