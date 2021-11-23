Депутаты одобрили проект бюджета-2022

Впереди — третье чтение

Депутаты Госдумы приняли во втором, основном чтении, проект бюджета на ближайшие три года. Среди нескольких сотен принятых поправок парламентарии поддержали инициативу президента о росте прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. Это решение напрямую затрагивает более 16 миллионов россиян.

"Разложить деньги по полочкам", - так глава профильного думского комитета обозначил ключевую задачу второго чтения. Свои поправки подготовила каждая парламентская фракция.

"Денег много в бюджете, главное - распределить таким образом, чтобы закрыть самые узкие места. Два триллиона рублей на сельское хозяйство, ремонт общежитий и так далее. Все для молодежи. У нас есть в бюджете", - сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Была частично поддержана наша поправка о молодежном предпринимательстве. Теперь школьники и студенты смогут получить навыки предпринимателя, которые точно им пригодятся в жизни", - сообщил Владислав Даванков, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди".

В основе предложений "Единой России" - народная предвыборная программа. Благодаря активной работе депутатов социальные расходы вырастут на 107 миллиардов рублей. Еще одну важную поправку внес президент, призвав проиндексировать прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда в два раза выше прогнозируемой инфляции, то есть 4%. Регионам помогут со строительством инфраструктуры. Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов будет расти на 9% ежегодно.

"Мы добавляем на здравоохранение, образование и на культуру, нашу, конечно, многострадальную. Наши поправки социальные, наши поправки направлены на то, чтобы хоть как-то облегчить жизнь людей", - рассказал Сергей Миронов, руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду".

"Чтобы выполнить послание президента надо выйти, как он говорит, на мировые темпы, они выше 3%. Мы подготовили программу 10 шагов к достойной жизни и целый пакет. Мы подготовили свой бюджет развития", - заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Ключевые параметры и сама суть проекта бюджета остались неизменными с первого чтения. Он по-прежнему профицитный. И это бюджет развития. Дефицит 2024 года намерены покрыть за счет перераспределений. Как работает механизм, наглядно продемонстрировал председатель Госдумы. Депутат от КПРФ, представляющий Самарскую область, потребовал увеличить финансирование покупки жилья детям- сиротам. При том, что деньги в регионе есть, и немалые.

У нас получается бюджетные возможности есть, а куда их тратят-то? Может быть все-таки детям помочь и выполнить обязательства. Это же региональные полномочия", - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Остатки по Самарской области - незаконтрактованные пять миллиардов рублей в настоящее время. Поэтому эти средства могут быть направлены на решение проблем детей-сирот", - сообщил министр финансов Антон Силуанов.

На детей, а заодно и на другие расходы, депутаты отдельных фракций предлагали направить средства резервного фонда правительства, по всей видимости, не задумываясь на что сегодня идут эти деньги.

Дискуссия выдалась непростой, но главное продуктивной. В конечном итоге проект бюджета соответствует всем целям национального развития страны и выполняет ключевую задачу – рост благосостояния граждан.

Сбалансированный и детально проработанный. Именно так можно охарактеризовать принятый сегодня во втором чтении проект федерального бюджета. Парламентарии рассмотрели более тысячи поправок. Утвердить главный финансовый документ страны в третьем и окончательном чтении планируют уже на этой неделе.

Матвей Шестаков, Владимир Хуртин, Данил Гималов, Владислав Подымский, "ТВ Центр", Москва.

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