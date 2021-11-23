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Гонорары артистов за новогодние корпоративы увеличились в два раза

16:48
  • вторник
  • 23 ноября 2021

До пандемии вознаграждение не превышало 1 - 1,5 миллиона рублей

Как сообщил в беседе с РБК член Национальной ассоциации организаторов мероприятий Павел Воронцов, в 2021 году средний гонорар популярных артистов за выступления на новогодних корпоративах составил 1,5 - 2 миллиона рублей. При этом в 2019-м вознаграждение не превышало 1 - 1,5 миллиона.
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Эксперты объясняют рост гонораров ограниченным количеством возможных концертов в конце декабря. При этом выступление столичного артиста в Москве стоит дешевле, чем в Санкт-Петербурге или, например, в Нижнем Новгороде.

На общих бюджетах корпоративов или частных мероприятий возросшие гонорары артистов не отразились, уточнил Воронцов. Подрядчики для поддержания спроса снизили стоимость своих услуг.

Стоимость проведения стандартного корпоратива в организации оценивают в сумму от 10 до 50 тысяч рублей за человека.

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