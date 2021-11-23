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Собянин: за год в Москве лишь раз объявляли нерабочие дни

17:09
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Власти вводят жесткие меры только при крайней необходимости, отметил мэр столицы

Москва переживала сложные времена, но власти объявляли нерабочие дни всего один раз за год, напомнил в интервью мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, городские власти посчитали возможным пройти непростой период без введения жестких мер.

"При крайней необходимости вводим ограничительные меры. За последний год вот таких нерабочих дней мы объявили всего лишь один раз за весь год, хотя пережили сложные времена, непростые. Считали возможным пройти весь этот период без такого рода жестких мер", — сказал Собянин в беседе с РИА Новости.

Мэр отметил, что нерабочие дни ввели точечно тогда, когда это потребовалось.

"Президент поддержал, дал возможность расширять этот период нерабочих дней. Мы расширили его буквально на три дня, и чуть больше недели, неделю-полторы прожили в системе нерабочих дней", - сообщил Собянин.

Нерабочие дни прошли в Москве с 28 октября до 7 ноября.

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