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Власти продлили срок действия решения по бесплатным ПЦР-тестам

17:19
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Правительство внесло соответствующие изменения в программу государственных гарантий

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник, что тестирование на коронавирус для россиян останется бесплатным.
Роспотребнадзор предложил увеличить охват населения тестированием на COVID-19

"Для этого правительство внесло изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на текущий и два последующих года, чтобы ПЦР можно было и дальше делать по полису ОМС", - сказал глава кабмина (цитата по ТАСС).

Ранее Роспотребнадзор обязал всех пациентов с ОРВИ обследовать на COVID-19.

Как прежде сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, открытие новых пунктов позволило увеличить объемы экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию в общественных местах столицы - за месяц они выросли более чем в два раза.

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