Глава Минздрава оценил темп вакцинации от ковида

Стабилизация эпидемической ситуации наблюдается в 34 регионах

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом, что вакцинация от заболевания в стране активно продолжается.

"Вакцинация идет активно сейчас. Средний темп вакцинации составляет более 500 тыс. человек в сутки", - сказал глава Минздрава (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что за прошедшую неделю количество вакцинированных составило 3,16 миллиона человек.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что стабилизация эпидемической ситуации наблюдается в 34 регионах России, рост заболеваемости сохраняется в 18 регионах.

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