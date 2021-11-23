ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава Минздрава оценил темп вакцинации от ковида

17:30
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Стабилизация эпидемической ситуации наблюдается в 34 регионах

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом, что вакцинация от заболевания в стране активно продолжается.
Развеян миф о силе иммунитета после COVID-19 и вакцинации

"Вакцинация идет активно сейчас. Средний темп вакцинации составляет более 500 тыс. человек в сутки", - сказал глава Минздрава (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что за прошедшую неделю количество вакцинированных составило 3,16 миллиона человек.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что стабилизация эпидемической ситуации наблюдается в 34 регионах России, рост заболеваемости сохраняется в 18 регионах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.