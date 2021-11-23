Глава Минздрава оценил темп вакцинации от ковида

Стабилизация эпидемической ситуации наблюдается в 34 регионах
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом, что вакцинация от заболевания в стране активно продолжается.
"Вакцинация идет активно сейчас. Средний темп вакцинации составляет более 500 тыс. человек в сутки", - сказал глава Минздрава (цитата по ТАСС).
Он уточнил, что за прошедшую неделю количество вакцинированных составило 3,16 миллиона человек.
В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что стабилизация эпидемической ситуации наблюдается в 34 регионах России, рост заболеваемости сохраняется в 18 регионах.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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