Кабмин выделил дополнительные средства на лечение больных COVID-19

Об этом рассказал Михаил Мишустин

По данным оперативного штаба, в России за сутки выявили 33 тысячи 996 случаев. Это минимальный показатель за месяц. 36 тысяч 51 пациент выздоровел. Ситуация в стране постепенно стабилизируется благодаря массовой вакцинации и мерам безопасности.

Правительство выделило почти пять миллиардов рублей дополнительно на приобретение препаратов для пациентов с ковидом, которые проходят лечение в больницах. Об этом сегодня на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции рассказал премьер Михаил Мишустин.

Также глава кабмина напомнил, что, согласно постановлению Роспотребнадзора, проверять на ковид должны как можно больше граждан. И сейчас ежедневный норматив составлет 300 тестов на 100 тысяч человек. Мишустин отметил, что правительство внесло изменения в программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи. И в ближайшие два года ПЦР при признаках ОРВИ можно будет и дальше делать по полису ОМС.

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