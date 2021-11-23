ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия и Китай подписали дорожную карту сотрудничества в военной сфере

18:02
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Министры обороны двух стран утвердили дорожную карту развития

Министры обороны России и КНР Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ утвердили дорожную карту развития сотрудничества в военной области между двумя странами, передает ТАСС.
Китай оценил отношения с Россией "выше союзнических"

"Стороны подчеркнули нерушимость дружбы и крепость связей между Россией и Китаем, подтвердили готовность реализовывать договоренности, достигнутые на высшем уровне, выразили обоюдную нацеленность на активизацию проведения вооруженными силами России и КНР стратегических военных учений и совместных патрулирований", - отметили в Минобороны.

Уточняется, что главной темой переговоров Шойгу и Вэй Фэнхэ во вторник стало подведение итогов совместных морского и воздушного патрулирований в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Заметное развитие получило взаимодействие вооруженных сил двух государств в сфере организации мероприятий боевой подготовки", - добавили в ведомстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Россия и Китай
Россия и Китай
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.