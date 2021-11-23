Россия и Китай подписали дорожную карту сотрудничества в военной сфере

Министры обороны двух стран утвердили дорожную карту развития
Министры обороны России и КНР Сергей Шойгу и Вэй Фэнхэ утвердили дорожную карту развития сотрудничества в военной области между двумя странами, передает ТАСС.
"Стороны подчеркнули нерушимость дружбы и крепость связей между Россией и Китаем, подтвердили готовность реализовывать договоренности, достигнутые на высшем уровне, выразили обоюдную нацеленность на активизацию проведения вооруженными силами России и КНР стратегических военных учений и совместных патрулирований", - отметили в Минобороны.
Уточняется, что главной темой переговоров Шойгу и Вэй Фэнхэ во вторник стало подведение итогов совместных морского и воздушного патрулирований в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Заметное развитие получило взаимодействие вооруженных сил двух государств в сфере организации мероприятий боевой подготовки", - добавили в ведомстве.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram