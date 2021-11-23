США отработали сценарий ядерного удара по России

В учениях участвовали десять американских стратегических бомбардировщиков

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил в ходе переговоров с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ, что вблизи российской границы существенно возросла активность стратегической бомбардировочной авиации США.

"За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам России, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года", - цитирует главу Минобороны "Интерфакс".

Шойгу уточнил при этом, что в рамках учений стратегических сил США Global Thunder в ноябре десять американских бомбардировщиков отрабатывали сценарий нанесения ядерных ударов по России. Речь идет одновременно о западном и восточном направлениях. Минимальное удаление от российской госграницы составило 20 километров.

По словам Шойгу, экипажи американских самолетов отрабатывали также выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного удара.

"Во всех случаях наши средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали американские стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов", - подчеркнул министр.

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