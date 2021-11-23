ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

США отработали сценарий ядерного удара по России

18:04
  • вторник
  • 23 ноября 2021

В учениях участвовали десять американских стратегических бомбардировщиков

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил в ходе переговоров с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ, что вблизи российской границы существенно возросла активность стратегической бомбардировочной авиации США.
МИД напомнил, что ядерная война не должна быть развязана

"За последний месяц совершено около 30 вылетов к рубежам России, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года", - цитирует главу Минобороны "Интерфакс".

Шойгу уточнил при этом, что в рамках учений стратегических сил США Global Thunder в ноябре десять американских бомбардировщиков отрабатывали сценарий нанесения ядерных ударов по России. Речь идет одновременно о западном и восточном направлениях. Минимальное удаление от российской госграницы составило 20 километров.

По словам Шойгу, экипажи американских самолетов отрабатывали также выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного удара.

"Во всех случаях наши средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали американские стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов", - подчеркнул министр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Бомбардировщик ВВС США
Бомбардировщик ВВС США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.