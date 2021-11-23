СК возбудил дело после сообщений о прооперировавшей себя блокаднице

Женщина в больнице в стабильном состоянии
В Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту оказания пожилой женщине-блокаднице услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что страдающая онкологией женщина не дождалась медиков и провела себе операцию в домашних условиях, разрезав живот. Уточнялось, что состояние блокадницы было вызвано скоплением свободной жидкости в брюшной полости. Сейчас пострадавшая находится в больнице.
Правоохранительные органы изъяли медицинскую документацию.
"По данным СМИ, с учетом имеющегося онкологического заболевания пожилую женщину не госпитализировали в медицинский стационар, не осуществили хирургическое вмешательство и не оказали ей паллиативной помощи", - сказано в сообщении.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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