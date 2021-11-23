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В Москве объявили лауреатов премии Николая Островского

19:34
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Каждый получит 150 тысяч рублей

Сергей Собянин подписал указ о присуждении премии Николая Островского. Документ опубликован во вторник на сайте мэра столицы.

Георгий Ляховецкий и Вероника Багина победили в номинации "За выдающиеся достижения в изобразительном искусстве". "За выдающиеся достижения в исполнительском искусстве" отмечены Елена Мартиросова и Сергей Санаторов. В номинации "За стойкость, духовные силы и значительные достижения в различных сферах жизнедеятельности" — Дмитрий Павленко и Иван Ерхов.

Каждый победитель получит диплом, нагрудный знак и настольную медаль, а также денежную премию в размере 150 тысяч рублей.

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