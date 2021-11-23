Собянин оценил качество ПЦР-тестирования на COVID-19 в Москве

В борьбе с пандемией важно своевременно выявить больных, отметил мэр

Мэр Москвы Сергей Собянин положительно оценил уровень ПЦР-тестирования в столице.

"У нас вообще ПЦР-тестирование обычное находится на уровне лучших мировых образцов. Но мы ввели еще экспресс-тестирование… И это очень важно", — сказал Собянин в интервью РИА Новости.

По его словам, в борьбе с пандемией важно своевременно выявить больных.

"Изолировать, чтобы они дальше не распространяли заразу, и купировать ее. Таким образом снижаются темпы наращивания заболеваемости, с одной стороны. С другой стороны, важно вовремя человеку оказать медицинскую помощь", — объяснил Собянин.

За сутки в Москве выявлено 2 749 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано 975 человек, скончались 96 пациентов. На ИВЛ находятся 669 человек.

В городе выздоровел ещё 5 351 пациент после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 739 891.

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