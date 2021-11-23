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Валерий Вечорко: Детям, особенно болеющим, необходимы силы и уверенность

19:32
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Главврач ГКБ №15 принял участие в акции "Коробка храбрости"

Коллектив больницы №15 и ее главный врач Валерий Вечорко приняли участие в акции "Коробка храбрости". Большой набор игрушек будет направлен в больницу Святого Владимира.

"Детям, особенно болеющим, необходимы силы и уверенность. Им нужно быть храбрыми, чтобы переносить все процедуры, в том числе болезненные. Врачи нашего стационара с заботой и любовью собрали игрушки в подарок маленьким пациентам. 26 ноября эта "Коробка храбрости" вместе с пожеланиями скорейшего выздоровления от всего коллектива ГКБ №15 отправится к детям. Мы хотим, чтобы каждый ребенок, получив подарок, почувствовал в себе силы одолеть любую хворь и поскорее вернулся домой здоровым", - поделился Вечорко.

В настоящее время акция "Коробка храбрости" проходит по всей стране. В Москве инициативу партии "Единая Россия" поддержали депутаты МГД и Госдумы, медийные персоны, общественные активисты, волонтеры и политики.

Акция продлится до 28 ноября. Она приурочена ко Всемирному дню ребенка.

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Валерий Вечорко
Валерий Вечорко
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