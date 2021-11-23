Власти Молдавии выделят деньги на погашение долга перед "Газпромом"

Были приняты поправки в бюджете страны на этот год

Как заявил во вторник вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну, правительство республики выделит "Молдовагазу" средства для оплаты долга "Газпрому".

Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.

"Из бюджета было выделено 1,7 миллиарда леев, из них 1,4 миллиарда (79 миллионов долларов. - прим.ред.) будут выделены "Молдовагазу". Парламент Молдавии в четверг одобрит это решение в финальном чтении", - сказал Спыну, которого цитирует РИА "Новости".

Он уточнил, что Кишиневу нужно больше времени, чтобы деньги были переведены в соответствии с законодательством. Были приняты поправки в бюджете страны на этот год.

Ранее "Газпром" выдвинул Молдавии ультиматум - через 48 часов поставки газа в страну будут прекращены, если не окажется погашен приходившийся на 22 ноября платеж.

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