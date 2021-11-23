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Власти Молдавии выделят деньги на погашение долга перед "Газпромом"

20:09
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Были приняты поправки в бюджете страны на этот год

Как заявил во вторник вице-премьер и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну, правительство республики выделит "Молдовагазу" средства для оплаты долга "Газпрому".
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Решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям.

"Из бюджета было выделено 1,7 миллиарда леев, из них 1,4 миллиарда (79 миллионов долларов. - прим.ред.) будут выделены "Молдовагазу". Парламент Молдавии в четверг одобрит это решение в финальном чтении", - сказал Спыну, которого цитирует РИА "Новости".

Он уточнил, что Кишиневу нужно больше времени, чтобы деньги были переведены в соответствии с законодательством. Были приняты поправки в бюджете страны на этот год.

Ранее "Газпром" выдвинул Молдавии ультиматум - через 48 часов поставки газа в страну будут прекращены, если не окажется погашен приходившийся на 22 ноября платеж.

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