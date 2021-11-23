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Лаос зарегистрировал "Спутник Лайт"

20:22
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Это 20-е государство, одобрившее однокомпонентный препарат

Препарат для профилактики коронавируса "Спутник Лайт" одобрен для применения в Лаосской Народно-Демократической Республике, передает ТАСС со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций .
"Спутник Лайт" зарегистрировали в Сан-Марино

"Лаос стал 20-м государством, в котором зарегистрирован "Спутник Лайт". В марте 2021 года в Лаосе была также одобрена двухкомпонентная вакцина "Спутник V", - сказано в сообщении.

В РФПИ добавили, что оба препарата зарегистрированы в рамках ускоренной процедуры.

"Спутник Лайт" - однокомпонентная вакцина (первый компонент разработанного в центре имени Гамалеи "Спутника V"). Ранее стало известно, что "Спутник Лайт" использовал для ревакцинации президент России Владимир Путин.

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