Умер старейший человек на планете

Франциска Сусано родилась 11 сентября 1897 года

На Филиппинах в 124 года умерла Франциска Сусано - старейший человек в мире, сообщило в Facebook правительство города Кабанкалан.

"С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано скончалась. Она всегда будет оставаться нашим вдохновением и гордостью", - сказано в сообщении.

Как уточнили в местном управлении здравоохранения, у Сусано не было симптомов вирусного заболевания.

Статус Сусано как старейшего человека подтвержден Книгой рекордов Гиннесса. Она родилась 11 сентября 1897 года.

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