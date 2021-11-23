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Представитель Джонсона оценил речь премьера о свинке Пеппе

21:24
  • вторник
  • 23 ноября 2021

На Даунинг-стрит признали, что политик "потерялся в своей речи"

Борис Джонсон здоров и полностью осознает, что он делает. Об этом заявил представитель Даунинг-стрит, комментируя речь британского премьера о свинке Пеппе.
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"Премьер-министр ненадолго потерялся в своей речи… Он произнес сотни речей. Я не думаю, что есть что-то необычное в том, что в редких случаях люди могут вот так теряться", — заявил представитель Джонсона.

Журналисты забеспокоились о здоровье премьера после его выступления, которое было адресовано Федерации британской промышленности. В своей речи премьер пародировал двигатель и рассказал, как посещал тематический парк аттракционов, посвященный детскому мультсериалу "Свинка Пеппа".

"Вчера я посетил Peppa Pig World... Поднимите руки, если вы были в Peppa Pig World! Мне очень понравилось. Peppa Pig World — это очень даже мое место", — заявил Джонсон.

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