ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На фабрике под Белградом прогремел взрыв

21:17
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Есть погибшие и пострадавшие

Под Белградом в районе Бубань-Поток произошел взрыв на фабрике противоградовых ракет Edepro, пишет РИА "Новости" со ссылкой на сербское министерство внутренних дел.
Трое рабочих погибли в результате взрыва на военном заводе в Румынии

"Сотрудники Сектора по ЧС стабилизировали последствия взрыва, по установленной к настоящему моменту информации погибли два человека, 16 пострадали", - сказано в сообщении.

Уточняется, что взрыв произошел на складе готовой продукции, там находилось 500 противоградовых ракет с 30 килограммами взрывчатки.

СМИ передают, что полиция оцепила район фабрики, на месте ЧП работают спасатели и медики.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция в Сербии
Полиция в Сербии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.