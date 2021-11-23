На фабрике под Белградом прогремел взрыв

Есть погибшие и пострадавшие

Под Белградом в районе Бубань-Поток произошел взрыв на фабрике противоградовых ракет Edepro, пишет РИА "Новости" со ссылкой на сербское министерство внутренних дел.

"Сотрудники Сектора по ЧС стабилизировали последствия взрыва, по установленной к настоящему моменту информации погибли два человека, 16 пострадали", - сказано в сообщении.

Уточняется, что взрыв произошел на складе готовой продукции, там находилось 500 противоградовых ракет с 30 килограммами взрывчатки.

СМИ передают, что полиция оцепила район фабрики, на месте ЧП работают спасатели и медики.

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