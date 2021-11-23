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Главы Генштабов России и США провели телефонный разговор

21:55
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Военачальники обсудили "ряд связанных с безопасностью вопросов"

В Пентагоне сообщили, что во вторник состоялся телефонный разговор между начальником Генштаба России Валерием Герасимовым и председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Марком Милли.
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"Военачальники обсудили ряд связанных с безопасностью вопросов, вызывающих озабоченность. Этот телефонный разговор состоялся в продолжение коммуникации между военачальниками и был направлен на снижение рисков и оперативное разрешение конфликтов", - приводит сообщение американского оборонного ведомства РИА "Новости".

О чем конкретно говорили Герасимов и Милли, в Пентагоне не уточнили. Стороны условились сохранить детали переговоров в тайне.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин обвинил Россию в развязывании вооруженного конфликта в Донбассе. По его словам, Вашингтон будет делать все возможное для поддержки Украины.

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