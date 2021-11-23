Главы Генштабов России и США провели телефонный разговор

Военачальники обсудили "ряд связанных с безопасностью вопросов"
В Пентагоне сообщили, что во вторник состоялся телефонный разговор между начальником Генштаба России Валерием Герасимовым и председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Марком Милли.
"Военачальники обсудили ряд связанных с безопасностью вопросов, вызывающих озабоченность. Этот телефонный разговор состоялся в продолжение коммуникации между военачальниками и был направлен на снижение рисков и оперативное разрешение конфликтов", - приводит сообщение американского оборонного ведомства РИА "Новости".
О чем конкретно говорили Герасимов и Милли, в Пентагоне не уточнили. Стороны условились сохранить детали переговоров в тайне.
Ранее министр обороны США Ллойд Остин обвинил Россию в развязывании вооруженного конфликта в Донбассе. По его словам, Вашингтон будет делать все возможное для поддержки Украины.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram