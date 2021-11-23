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IT-гигантов привлекут к распространению социальной рекламы в России

22:40
  • вторник
  • 23 ноября 2021

Это в том числе Google и Facebook

Гендиректор АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский рассказал в беседе с "Интерфаксом", что с февраля 2022 года начнутся первые размещения социальной рекламы в Сети.
Представлен список IT-гигантов, которые должны открыть в России филиалы

"До конца года заявки пройдут экспертную оценку, и с февраля начнутся первые размещения на крупнейших площадках российских компаний: "Яндекс", VK Group, Rambler Group", - отметил он.

Уже реализованы пилотные проекты по размещению соцрекламы на темы вакцинации, поддержки пожилых людей, донорства.

"Также в следующем году мы планируем подключить иностранные площадки - Google, YouTube, Facebook, TikTok рамках действующего законодательства", - добавил Гореславский.

Ранее Государственная дума приняла закон, устанавливающий квоту в 5% на размещение рекламы в интернете.

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