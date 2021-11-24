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Здоровая конкуренция: почему Европе оказался выгоден российский газ

08:31
  • среда
  • 24 ноября 2021

Газ из России пришел в Европу несколько десятилетий назад

Чего больше в действиях Вашингтона - политики или желания вытеснить конкурента? Что стало с обещаниями американцев буквально "залить" Европу сжиженным газом? И с чем связаны последние колебания цен на газ?
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Причины упорного противодействия США проекту "Северный поток-2" Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час". На вопросы ответил профессор Высшей школы экономики Леонид Григорьев.

"Газ из России пришел в Европу 40 лет назад. Он назывался сибирский газ. Привели его французы, прежде всего. Они настроили тогда атомных станций, им нужна была балансировка по дню и по сезону. И было очень дорого, потому что они оказались в монопольной зависимости от Норвегии и Алжира. И они привели нормальный конкурентный газ. Так оно и было всегда", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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