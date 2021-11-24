Турки потребовали отставки Эрдогана из-за обвала лиры

Падение стало максимальным за 20 лет

Массовыми беспорядками закончилась забастовка работников сталелитейной отрасли в испанской провинции Кадис. Манифестанты стали бросать в правоохранителей бутылки и камни. В ответ стражам правопорядка пришлось применить резиновые пули и слезоточивый газ. Акция протеста продолжалась неделю. Основные требования бастующих - повышение зарплаты в условиях растущей инфляции и увеличение надбавок за вредные условия работы.

А в Турции люди вышли на улицы из-за обвала лиры. Накануне курс местной валюты упал по отношению к доллару на 15 процентов. Это максимальный показатель за последние 20 лет. Демонстрации прошли в Анкаре и Стамбуле. Звучали призывы об отставке президента Реджепа Эрдогана и главы Центробанка. Люди перекрыли часть городских магистралей. Через несколько часов полиции удалось восстановить порядок.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram