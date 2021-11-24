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Противников вакцинации пригласили в ковидный морг

08:22
  • среда
  • 24 ноября 2021

Обращение подписали главврачи 11 больниц

Известным россиянам, выступающим против вакцинации от коронавируса, предложили посетить красные зоны больниц и патологоанатомические отделения. Там они своими глазами смогут увидеть пациентов с COVID-19, а также последствия, к которым может привести это заболевание.

Открытое письмо противникам прививки от коронавируса написали врачи 11 больниц. В числе адресатов, в частности, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель "Справедливой России" Сергей Миронов, актриса Мария Шукшина, музыканты Константин Кинчев и Юрий Лоза, телеведущий Оскар Кучера.

 "Мы все сейчас немного заняты, и вы, наверное, догадываетесь, чем. Однако, учитывая сколько людей вас читают, слушают и прислушиваются, мы найдем время для того, чтобы провести вас по красным зонам, реанимациям и патологоанатомическим отделениям наших больниц", - пишут врачи. Авторы письма уверены, что после такой экскурсии адресаты пересмотрят свою позицию относительно вакцинации.

Подписали открытое письмо, в частности, главврачи московских больниц №40, №52, №15 и №67 Денис Проценко, Марьяна Лысенко, Валерий Вечорко и Андрей Шкода. Среди авторов письма также руководители лечебных учреждений Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Сочи и Югры, передает ТАСС.

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