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"Зеленые" Германии раскритиковали санкции против "Северного потока — 2"

08:37
  • среда
  • 24 ноября 2021

Партия "Союз-90"/"Зеленые" объявила, что считает неприемлемыми новые санкции США

Партия "Союз-90"/"Зеленые" объявила, что считает неприемлемыми новые санкции США в отношении российского газопровода "Северный поток — 2".
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Партия, которая прежде выступала против реализации проекта, объявила о непонимании, "к какой дружбе тут стремятся, если вводят санкции против друзей, когда они ведут бизнес с третьей стороной".

Эксперт "зеленых" по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур отметил, что трубопровод был и остается ошибочным германским решением, но не американским, сообщает ТАСС.

Ранее в США объявили о новых санкциях против газопровода "Северный поток-2". На сей раз под ограничения попали два судна и одна компания, связанная с Россией. В общей сложности США ввели санкции, связанные с проектом "Северный поток-2", против восьми юридических или физических лиц и 17 принадлежащих им судов.

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