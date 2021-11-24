Росздравнадзор передал в прокуратуру данные о противниках вакцинации

Наибольшее количество нарушителей было обнаружено в Карелии

Региональные подразделения Росздравнадзора передали в прокуратуру и Следственный комитет информацию о 37 активных противниках вакцинации.

Наибольшее количество нарушителей было обнаружено в Карелии (18 материалов). На втором месте Ростовская область (восемь материалов), на третьем — Волгоградская область (пять противников вакцинации). Еще два материала было направлено в правоохранительные органы Росздравнадзором по Смоленской области и по одному — в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Якутии и Томской области.

В центральном аппарате Росздравнадзора заявили, что уточнят количество поданных заявлений после анализа информации, предоставленной территориальными органами.

В первую очередь ведомство интересуют медработники, "активно распространяющие заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против новой коронавирусной инфекции". Наказывать за активную пропаганду против прививок предполагается по статьям 207.1 и 207.2 Уголовного кодекса, пишут "Известия".

Ранее член Совета Федерации, кандидат медицинских наук Александр Башкин заявил, что врачей, которые отговаривают от вакцинации против коронавирусной инфекции, следует лишать медицинских дипломов. Сенатор выразил убежденность в том, что отговаривающий от прививки врач — "человек, который не получил должного образования, медицинских познаний и практики, и, конечно же, он не может быть допущен к работе, связанной с вирусологией и вакцинацией".

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