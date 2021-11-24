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Нейросеть назвала дату пика четвертой волны пандемии в России

08:54
  • среда
  • 24 ноября 2021

С этого дня заболеваемость пойдет на спад

Дату прохождения пика четвертой волны пандемии коронавируса в России назвала нейросеть компании Promobot. Компания разрабатывает искусственный интеллект для роботов.
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По прогнозу искусственного интеллекта, пик четвертой волны COVID-19 в России придется на 22 декабря. Вероятность этого события оценивается в 93%. Специалисты компании уточнили, что пик может наступить на несколько дней раньше – так как во время четвертой волны ограничительные меры принимаются в ослабленном варианте.

Эксперты Promobot получили прогноз о дате пика четвертой волны COVID-19 при тестировании нейросети на наборе сведений о росте и спаде заболеваемости коронавирусом в России и в других странах. Использовалась также статистика вакцинации от COVID-19, передает РИА Новости.

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