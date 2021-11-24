Наталья Сергунина рассказала, когда заработает каток на ВДНХ

Площадь искусственного ледового покрытия превышает 20 тыс. кв. м

Самый большой в Москве каток откроется на ВДНХ 26 ноября. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Как уточнила заммэра, каток будет работать до 27 февраля 2022 года. Площадь искусственного ледового покрытия превышает 20 тыс. кв. м, а его общая площадь с инфраструктурой — 53 тыс. кв. м.

Тема нового сезона — "Сказочная зима". В день открытия катка посетителей ждут театральные постановки, выступления артистов на льду и диджей-сеты. Программа начнется в 17:00.

Посетители катка смогут кататься по ледовым дорожкам от павильона №1 "Центральный" до павильона №58 "Земледелие", в том числе вокруг знаменитых фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". Для детей в возрасте от трех до восьми лет оборудуют арену поменьше - площадью 900 кв. м, которая откроется 27 ноября.

В будни каток можно посетить с 11:00 до 23:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 23:00. Технический перерыв — с 15:00 до 17:00. Подготовлены раздевалки, два пункта заточки коньков, медпункт, девять уличных точек питания и ресторан. Предусмотрено три основных павильона проката, а также детский и экспресс-павильон для гостей со своими коньками. Приобрести билеты можно будет онлайн на официальном сайте выставки. При покупке понадобится заранее выбрать определенное время и павильон для входа. Коньки и другой инвентарь будут обрабатывать специальными средствами.

Самыми значимыми событиями станут празднования на ледовой площадке Нового года, Дня студента, Дня всех влюбленных и Дня защитника Отечества. Каждую неделю планируют проводить спортивные зарядки и танцевальные занятия. Кроме того, возобновят экскурсии на коньках, посвященные истории выставки и ее архитектуре. Информацию о мероприятиях опубликуют на сайте ВДНХ.

Также 26 ноября начнется специальный проект международного фестиваля искусств — "Вдохновение. Зима". Он посвящен теме семьи и дружбы народов. Мероприятия будут проходить в Доме культуры, шахматном клубе, центре "Космонавтика и авиация", павильоне "Рабочий и колхозница", сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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