Ракова: 58 офисов "Мои документы" отремонтируют в Москве

Девять из них ждет капитальный ремонт

В 58 столичных центрах госуслуг пройдут ремонтные работы. Об этом в среду, 24 ноября, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра подчеркнула, что столичным властям важно, чтобы посещение центров госуслуг вызывало у жителей города приятные эмоции. Поэтому в мэрии стремятся не только постоянно повышать качество обслуживания посетителей и внедрять новые сервисы и услуги, но и совершенствовать сами помещения офисов, делая их удобнее и комфортнее.

Учитывается и тот факт, что в офисы "Мои документы" приходят разные категории граждан: жители старшего поколения, маломобильные граждане, родители с маленькими детьми.

Поэтому 58 центров госуслуг обновят в рамках масштабных ремонтных работ. В девяти офисах планируется провести капитальный ремонт, еще в 13 центрах госуслуг установят узлы учета потребляемых коммунальных ресурсов. В 36 офисах "Мои документы" отремонтируют входные группы, сделав их доступнее для маломобильных посетителей.

Все столичные центры госуслуг соответствуют единому стандарту комфорта и отвечают определенными требованиям, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее Анастасия Ракова рассказала, что жители столицы могут получить новые услуги ЗАГС во всех городских офисах "Мои документы". Спрос на такие услуги высок: москвичи получили свыше 60 тысяч повторных свидетельств и справок, а более 5,6 тысячи пар зарегистрировали брак.

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