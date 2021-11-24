Косточка на ноге: 5 причин, из-за которых она появляется

Это не только возрастная проблема

Косточка на ноге не только создаёт эстетическую проблему, но и приводит к боли при ходьбе. Почему она возникает и как от неё избавиться – в интервью "ТВ Центру" рассказал хирург-ортопед-травматолог, кандидат медицинских наук Муса Майсигов.

- Почему возникает эта косточка? Такая, возрастная проблема, да? Или врожденная?

- Вы знаете это, да, возрастная преимущественно, но и в молодом возрасте довольно часто встречается, процентов 30-40 это вообще девушки до 30 лет.

- Давайте изучать тогда причины. Это не только возраст, а сколиоз.

- В том числе да, сколиоз и вообще нарушение скелета в целом, которое при ходьбе перераспределяет нагрузку не так, как нужно могут приводить к таким состояниям, которые мы знаем, как косточка на стопе или хитрое слово "халюс вальгус". Мы же представляем, что человек, это высокий такой столб, ходячий на двух ногах, и стопы в самом низу. Это как стопка тарелок. Если мы вниз, под краешек тарелок подставим, скажем, там не знаю, кредитную карту, у нас уже верхние тарелки начинают сыпаться. Тоже самое и наоборот, нагрузка вниз приводит к большому перераспределению.

- Слабая соединительная ткань.

- Да, когда у нас связки, которые фиксируют стопу становятся такими мягкими, слишком тянучими, слишком эластичными, этот фундамент, эта вот скрепляющая конструкция, которая даже не фундамент, скорее опоры такие под мостом подвесным, они начинают расползаться.

- Узкая обувь.

- Ну, если мы узкую обувь присовокупим к каблучку, мы получаем такую историю, когда весь передний отдел стопы, все вот пальцы наши начинают втыкаться, прям в этот зауженный мыс, косточки переднего отдела расползаются, а пальцы сдвигаются.

- Обувь на плоской подошве или на каблуке.

- Скажем так, скорее, все-таки каблук. Небольшой каблучок он хорош. Дело в том, что обувь совсем без каблука, заставляет пяточную кость, пятку, вставать в сторону. А вот высокий каблук, это конечно такая, серьезная в данном случае история.

- Лишний вес.

- Нагрузка большая. Ну, как правило, помимо нагрузки мы еще знаем, что люди с лишним весом чаще всего менее спортивны.

- Можно эту косточку как-то убрать без хирургического вмешательства?

- В принципе, на начальных этапах, когда деформация не ригидная, оно значит не тугая, не жесткая, не устоявшаяся, мы можем попробовать. Это называется ночной шиной. Задача ее - большой палец отклонить вовнутрь. Есть тейпы, тоже хорошая методика, по тому же примерно принципу работают, то есть мы накладывая тейп между большим и следующим пальцем, отклоняем палец и фиксируем. Это можно уже в динамике использовать. При ходьбе.

По материалам утреннего канала "Настроение" на канале "ТВ Центр".

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