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Российские ВКС нанесли удар по кораблям условного противника в Черном море

09:30
  • среда
  • 24 ноября 2021

В маневрах участвовали 10 истребителей и корабли

Ответный авиаудар по кораблям условного противника в Черном море нанесли российские истребители Су-27СМ3 и Су-30М2. В маневрах участвовали экипажи из состава смешанного авиационного соединения Южного военного округа, дислоцированного в Краснодарском крае.
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"В ходе мероприятия летчики современных истребителей отработали задачи по отражению нападения воздушного противника на военно-морскую базу и нанесению ответного авиационного удара по кораблям условного противника во взаимодействии с силами Черноморского флота", - сообщила пресс-служба ЧФ.

В учениях участвовали 10 самолетов, а также корабли Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота – в частности, патрульный корабль "Василий Быков", малые противолодочные корабли "Касимов" и "Ейск".

Экипажи истребителей отработали выполнение сложного пилотажа, тактических приемов по перехвату и атаке воздушных целей, противодействие радиоэлектронным средствам противника. Особое внимание уделялось слаженности совместных действий, приводит сообщение пресс-службы флота "Интерфакс".

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