В Центре Гамалеи рассказали о назальной вакцине от коронавируса

Одна из задач — иммунизация людей таким способом

Одной из задач при создании назальной вакцины от коронавирувсной инфекции является переход к иммунизации таким способом. Об этом в среду, 24 ноября, рассказал заместитель директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

Эксперт уточнил, что назальную вакцину можно было бы использовать для ревакцинации людей, а также уже переболевших.

В рамках клинических исследований можно будет понять, насколько эффективен такой подход при защите разных категорий людей, отметил Логунов. Он также выразил надежду, что "просто интраназальной иммунизации будет достаточно".

Масштабные исследования интраназальной вакцины будут проведены в 2022 году. Конкретные сроки зависят от набора добровольцев. Первая и вторая фазы испытаний могут занять несколько месяцев, цитирует специалиста RT.

Ранее президент России Владимир Путин изъявил готовность принять участие в апробации назальной вакцины. Как отметил пресс-секретарь главы государства, президент сделает это своевременно, как только разрешат врачи.

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